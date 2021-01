Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, vendute 3,5 milioni di copie

Dopo il successo delle prime settimane, le vendite di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità hanno prevedibilmente subito un rallentamento. Il resoconto fiscale di Koei Tecmo per l’anno 2020 segnala infatti come il musou ambientato cent’anni prima di Breath of the Wild abbia piazzato globalmente un totale di 3,5 milioni di copie. Ovviamente, i dati diffusi da Koei arrivano solo fino al 31 dicembre 2020.

Hyrule Warriors: L’Era della Calamità può dunque fregiarsi del fatto di essere il musou più popolare nella storia del genere. Il record precedente era infatti detenuto da Dynasty Warriors 4, che nel corso della sua carriera aveva venduto 2,2 milioni di copie. Ma chissà che il prossimo Persona 5 Strikers, che in Asia ha già venduto mezzo milione di copie, non riesca a superare anche questa cifra?