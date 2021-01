Wonder Boy Asha in Monster World arriverà nel secondo quarto del 2021

Dopo la sua presentazione nel corso del Gamescom, ININ Games ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Wonder Boy Asha in Monster World. Oltre a permettere di dare uno sguardo al look aggiornato di questo remake, il video rivela anche qualche informazione su quando il titolo sarà disponibile. La data di lancio giapponese è infatti prevista per il 22 aprile, mentre per il suo arrivo sul mercato occidentale ci sarà da attendere fino al secondo quarto del 2021.

Wonder Boy Asha in Monster World è un remake del classico Monster World 4, che vede la protagonista Asha e il suo inseparabile amico Pepelogoo impegnati a salvare il mondo. Il team di sviluppo sarà coadiuvato da alcuni dei responsabili del gioco originale e diretto dal creatore della serie Wonder Boy Ryuichi Nishizawa. Il titolo è attualmente previsto per PC, PS4 e Nintendo Switch.