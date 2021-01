Ghost of Tsushima: possibile versione PS5 in arrivo?

Ghost of Tsushima è stata sicuramente una delle esclusive PS4 più notevoli dell’ultimo anno, e il lancio dell’espansione cooperativa (e totalmente gratuita) Legends non ha fatto altro che renderla ancora più appetibile. Non sorprenderebbe, dunque, venire a sapere che Sucker Punch si sta dando da fare per assicurarsi che il suo open world possa sfruttare al massimo le potenzialità dell’hardware next gen. E sembra che il creative director Dave Molloy potrebbe aver accidentalmente confermato la cosa. Sul suo profilo LinkedIn, infatti, Molloy avrebbe detto di essere al lavoro su Ghost of Tsushima, specificando però anche “per PS5.”

Dave Molloy ha rapidamente rimosso ogni menzione dell’ammiraglia Sony, ma non prima che Gamerant segnalasse la cosa. Rimane da vedere se la rimozione è dovuta a un annuncio prima del tempo, o se si è trattato di un genuino sbaglio di piattaforma da parte di Molloy. E chissà che un eventuale annuncio ufficiale non porti anche notizie sul potenziale seguito di Ghost of Tsushima.