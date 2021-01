The Pokémon Company alle prese con gli hacker di Spada & Scudo

Per quanto Pokémon possa all’apparenza sembrare una serie di giochi dedicata ai più piccoli, pare che The Pokémon Company non abbia intenzione di lasciarla passare liscia a chi imbroglia nei suoi giochi. In particolare, il riferimento è Spada & Scudo, l’ultima coppia di giochi della popolare saga. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, alcuni giocatori avrebbero infatti deciso di adottare metodi da hacker, modificando i dati dei propri salvataggi. Oltre a chiarire come queste procedure possano causare l’insorgenza di bug e sopratutto rovinare l’esperienza di gioco per altri utenti, The Pokémon Company ha deciso di passare alle maniere forti.

Stando a quanto affermato, infatti, modificare i propri salvataggi potrà essere punito con la sospensione – temporanea o definitiva – dell’account da tutte le funzionalità online di Spada & Scudo. The Pokémon Company non ha nemmeno escluso la possibilità di impedire agli utenti il trasferimento dei loro Pokémon tramite l’app Pokémon Home. In aggiunta, ha chiarito che chi verrà sospeso non potrà ricevere nessun rimborso. Insomma, se avete intenzione di diventare anche voi allenatori di mostriciattoli tascabili, farete meglio a giocare pulito.