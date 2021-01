Konami smentisce la chiusura degli studi di sviluppo interni

In seguito alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate allo smantellamento delle Production Division da parte di Konami Digital Entertainment, la compagnia giapponese ha voluto smentire i rumor legati alla chiusura degli studi di sviluppo interni. Anche noi abbiamo riportato la notizia nella giornata di ieri, limitandoci a segnalare i fatti descritti direttamente da Konami in un comunicato ufficiale senza dunque lanciarci in conclusioni affrettate, ma anzi soffermandoci sulla possibilità che si trattasse di una semplice ristrutturazione interna.

Difatti, nella nota stampa pervenutaci questa mattina, la casa nipponica dichiara: “Questo annuncio si riferisce a una ristrutturazione interna per rendere più efficienti le divisioni dedicate alla produzione. Konami non ha chiuso le divisioni legate alla produzione dei videogiochi.”

Quindi la compagnia giapponese ribadisce che continuerà a sviluppare videogiochi internamente, mettendo a tacere una volta per tutte i rumor.

Condividi con gli amici Inviare