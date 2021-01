Nacon ha confezionato il trailer di lancio di Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, il nuovo gioco di ruolo dalle forti tinte action sviluppato da Cyanide.

Il video che trovate qui in alto, pubblicato in anteprima da IGN, illustra le tre diverse forme del protagonista, che può mutare aspetto da uma a Lupus (diventando un lupo semplice) o Crinos (lupo mannaro).

Nacon ha poi diffuso anche i requisiti hardware ufficiale per la versione PC. Vediamoli insieme.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-3470 / AMD FX-8370

: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8370 RAM : 4GB

: 4GB Scheda video: Nvidia GeForce GTX 650 1 GB / AMD Radeon HD 7790 1 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 8GB

: 8GB Scheda video: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB / AMD Radeon R9 290 4 GB

Vi ricordiamo che Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sarà disponibile dal 4 febbraio non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.