Immortals Fenyx Rising, annunciata la data di uscita di A New God

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di A New God, il primo DLC di Immortals Fenyx Rising.

Questo contenuto aggiuntivo sarà disponibile su tutte le piattaforme tra pochissimi giorni: il lancio è infatti previsto per il prossimo 28 gennaio.

In A New God, Fenyx dovrà completare le Prove dell’Olimpo per guadagnare un posto nel Pantheon. Le nuove sfide si terranno nel Palazzo dell’Olimpo, una nuova location introdotta proprio nel nuovo DLC. L’espansione aggiungerà anche quattro abilità inedite e diversi oggetti di equipaggiamento.

Segnaliamo, infine, che A New God è incluso nel Season Pass di Immortals Fenyx Rising assieme alle altre due espansioni in arrivo prossimamente, ma può anche essere acquistato separatamente.

