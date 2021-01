Olija: pubblicato un nuovo trailer animato in vista del lancio imminente

Devolver Digital ha pubblicato il trailer di lancio animato di Olija, un nuovo platform sviluppato da Skeleton Crew Studio in collaborazione con Wizz e CRCR (My Friend Pedro e Carrion).

Olija narra le avventure di Faraday, un naufrago intrappolato nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un leggendario arpione, insieme agli altri naufraghi tenterà di fuggire da questo luogo ostile per tornare nella madrepatria. In quel di Terraphage, Faraday si imbatterà in vicende imprevedibili e combattimenti brutali, mentre scoprirà uno strano mondo e i suoi abitanti, tra cui Olija, una donna enigmatica alla quale Faraday si legherà sempre più.

Olija sarà disponibile dal 28 gennaio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.