IO Interactive aprirà un nuovo studio in Svezia per Project 007

Dopo la conclusione della trilogia moderna di Hitman (del cui ultimo capitolo potete leggere la nostra recensione), IO Interactive si prepara a far partire ufficialmente la produzione di Project 007 con l’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede nella vicina Svezia.

Come riportato su ResetEra, infatti, la realtà con base in Danimarca ha intenzione di raddoppiare il suo organico per sfruttare al meglio la licenza di James Bond, passando dai circa 200 dipendenti attuali ai futuri 400. In una recente intervista, poi, Hans Abrak di IO Interactive ha dichiarato che i lavori richiederanno diversi anni, dunque bisognerà attendere a lungo prima di vedere l’agente 007 in azione sui nostri schermi.

Armiamoci di pazienza, con la speranza che IO Interactive riesca finalmente a rendere giustizia a James Bond, a così tanti anni da GoldenEye 007 di Rare.

