Fall Guys: rivelate le novità dell'aggiornamento di metà stagione

L’account Twitter di Fall Guys: Ultimate Knockout ha rivelato alcune delle novità che potremo aspettarci nell’aggiornamento di metà stagione. Come da tradizione, Mediatonic ha anche assegnato un nome a questo aggiornamento: pare dunque che la Season 3.5 sarà intitolata “Smettetela con gli yeet dategli qualunque altro nome che non includa la parola yeet per favore vi scongiuro”. Ma ignoriamo per un momento le suppliche del social media manager e andiamo a vedere assieme quali novità ci aspetteranno:

Un nuovo livello

Più di 40 variazioni dei livelli esistenti

Fall Feed (una sorta di tracking delle statistiche, forse?)

Un nuovo DLC pack

Skin di Godzilla, Sonic e Untitled Goose Game disponibili nel negozio ingame

Nuovi costumi e altre novità rivelate nelle settimane a venire

Ancora non è nota la data in cui la Season 3.5 sarà disponibile su Fall Guys, ma di sicuro l’aggiornamento si prospetta interessante.