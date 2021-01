Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker avrà 300 personaggi giocabili

Una delle particolarità che da sempre caratterizzano i giochi della serie LEGO Star Wars è l’abbondanza di personaggi a disposizione. Ebbene, sembra che l’ultimo capitolo della fortunata serie, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, voglia superare ogni record con i suoi 300 personaggi giocabili. A rivelare il notevole numero è stata Dawn McDiarmid (l’ominimia con l’attore che interpreta Palpatine sembra essere solo un caso fortuito) di TT Games, che dalle colonne di Official PlayStation Magazine ha tenuto nello specifico a confermare la presenza di Babu Frik.

McDiarmid ha aggiunto come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker includerà ben 23 pianeti e un totale di 28 ambientazioni; un numero necessario se si considera che il gioco va a coprire tutti e nove i film della serie principale. Interessante, in particolare, il fatto che non sarà necessario progredire linearmente all’interno della saga: potremo scegliere liberamente da quale film iniziare. Infine, sembra che TT Games abbia anche voluto cercare di supplire a qualche mancanza narrativa, dato che nel gioco Finn (interpretato da John Boyega nei film) avrà un ruolo più prominente rispetto a quello assegnatogli ne L’ascesa di Skywalker.