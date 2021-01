Celeste celebra il suo terzo anniversario con un mini-sequel

Sono passati tre anni dal lancio di Celeste, acclamato platformer che nei mesi a seguire il suo lancio ha ricevuto vari aggiornamenti gratuiti. E a quanto pare, per celebrare il terzo anniversario del loro gioco Extremely OK Games (in passato nota come Matt Makes Games) ha pensato di creare un sequel. Non fatevi prendere dal panico: non si tratta ovviamente di un seguito in piena regola, ma di un progetto creato utilizzando il motore PICO-8 in appena tre giorni e disponibile gratuitamente.

Come intuibile dal nome, Celeste 2: Lani’s Trek segue le avventure di un altro personaggio, anch’essa impegnata nella scalata alla montagna. Invece dello scatto a mezz’aria che tanto contraddistingue le avventure di Madeline, però, Lani utilizza un rampino. Il gioco è stato creato da Maddy Thorson e Noel Berry con il contibuto musicale di Lena Raine.