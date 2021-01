Warner Bros. si concentrerà sui giochi live service

Sembra che in futuro la divisione videoludica di Warner Bros. si concenterà prevalentemente sui giochi con componenti live service. A testimoniarlo è un’offerta di tirocinio pubblicata sul sito ufficiale della compagnia. Il ruolo in questione ha a che fare più con l’aspetto produttivo che non con lo sviluppo vero e proprio, e di particolare interesse è il segmento introduttivo.

“WBIE è attualmente impegnata in una serie di nuovi progetti, che vanno da giochi casual a esperienze centrali che impiegano i nostri franchise più noti su tutte le piattaforme (console, digitale, mobile), con un focus serrato sui live service.” Non è da escludere, dunque, che oltre a Suicide Squad: Kill the Justice League, le cui componenti da Game as a Service sono già confermate, Warner Bros. abbia in mente di produrre altri titoli con un modello simile.