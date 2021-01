Apex Legends potrebbe arrivare su Switch a febbraio

Dopo il rinvio di qualche tempo fa, spuntano novità sulla versione Switch di Apex Legends. Sul sito giapponese di Amazon è infatti apparsa la Champion Edition del battle royale per Switch, che di per sé non sarebbe una novità così intrigante se lì a fianco non ci fosse anche una data: il 2 febbraio 2021. La data non è casuale: il 2 febbraio è infatti anche il giorno in cui avrà il via la Stagione 8 di Apex Legends, che vedrà l’arrivo dell’esplosiva leggenda Fuse e di una versione modificata di King’s Canyon.

Per scoprire se la data rivelata dall’amazzone è effettivamente quella corretta, non dovremo fare altro che aspettare qualche giorno.