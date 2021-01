Animal Crossing: New Horizons, arrivano le festività del Carnevale

Se non ne potete più del freddo di questi giorni e avete disperatamente bisogno di qualcosa che vi distragga dallo sperare il termometro torni su valori a voi più graditi, niente paura. Animal Crossing: New Horizons intende venire in vostro soccorso con l’aggiornamento dedicato alle festività del Carnevale, con il loro carico di colori e piume. Nintendo ha preparato anche un breve trailer che mostra le novità presenti nell’aggiornamento, disponibile per il download a partire dal 28 gennaio.

Con l’aggiornamento, su Animal Crossing: New Horizons arriveranno:

Il Carnevale , che dal 15 febbraio si arricchirà della presenza di Pavão. Questo piumato ballerino sarà disposto a insegnarci uno dei suoi passi di danza in cambio delle piume che potremo trovare in giro per l’isola, ma non perdete tempo: queste piume saranno disponibili solo il 15 febbraio.

, che dal si arricchirà della presenza di Pavão. Questo piumato ballerino sarà disposto a insegnarci uno dei suoi passi di danza in cambio delle piume che potremo trovare in giro per l’isola, ma non perdete tempo: queste piume saranno disponibili solo il 15 febbraio. Nuove emozioni , acquistabili in cambio di stelline presso la bottega di Nook.

, acquistabili in cambio di stelline presso la bottega di Nook. Nuovi costumi a tema carnevalesco, che potremo trovare alla boutique di Ago e Filo e che saranno disponibili per un tempo limitato.

a tema carnevalesco, che potremo trovare alla boutique di Ago e Filo e che saranno disponibili per un tempo limitato. Oggetti Stagionali, che potremo trovare sul catalogo Nook e che saranno disponibili per l’acquisto fra l’1 e il 14 febbraio. Altri oggetti dedicati al capodanno lunare e alla notte del Big Game potranno essere acquistati fra gennaio e febbraio.

Inoltre, a partire dal 26 marzo il Pacchetto Collaborazione Sanrio di Animal Crossing sarà disponibile per l’acquisto online e presso rivenditori selezionati. Questo pacchetto conterrà tutte e sei le carte amiibo di questa collaborazione unica con Sanrio.