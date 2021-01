Haven arriverà su PS4, Nintendo Switch ed Epic Games Store a febbraio

Lo studio di sviluppo The Game Bakers ha annunciato che Haven, già disponibile da inizio dicembre su PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, arriverà anche su PS4 e Nintendo Switch a partire dal 4 febbraio. La data segna anche il momento in cui il titolo arriverà su Epic Games Store. Acquistare il gioco su PS4 lo renderà disponibile gratuitamente anche su PS5; allo stesso modo, averlo già comprato su PS5 vi permetterà di accedere senza spendere nulla anche alla versione PS4.

Distinguendosi da Furi, titolo che aveva reso famoso lo studio francese, Haven segue le avventure di due amanti fuggiti su un pianeta sperduto per scappare a chi vorrebbe separarli. Nella loro esplorazione del pianeta, scopriranno cos’è accaduto ai suoi colonizzatori e vedranno evolversi il loro rapporto. Se volete saperne di più, trovate qui la nostra recensione.