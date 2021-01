Biomutant ha una data di uscita, svelata la ricca Atomic Edition

Dopo una lunghissima attesa, THQ Nordic ed Experiment 101 hanno finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Biomutant.

Il videogioco di ruolo a tinte action ambientato in un mondo post-apocalittico sarà difatti disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 25 maggio. Bisognerà quindi aspettare altri quattro mesi per mettere le mani su questo titolo.

Per l’occasione, inoltre, il publisher ha anche svelato la rinnovata Atomic Edition, leggermente differente da quella annunciata un mese e mezzo fa. Questa ricca edizione speciale contiene:

una copia del gioco racchiusa in una custodia steelbook;

una T-shirt nella taglia L/XL;

un mousepad in dimensione extra large;

un artwork stampato su tessuto;

la colonna sonora ufficiale;

un diorama incredibilmente dettagliato di dimensione 60cm X 25cm X 30cm.

La Atomic Edition sarà disponibile in concomitanza con il lancio del gioco e costerà la bellezza di € 399,99.

Ci sarà anche una più semplice (e relativamente più economica) Collector’s Edition, prezzata € 109,99, che include:

una copia del gioco;

un artwork stampato su tessuto;

la colonna sonora ufficiale;

una statuina del protagonista.