The Lord of the Rings: Gollum è stato rinviato al 2022

Daedalic Entertainment ha reso noto che The Lord of the Rings: Gollum non vedrà la luce nell’anno in corso, bensì è stato rinviato al 2022. Inoltre, è stato annunciato che Nacon affiancherà Daedalic nel publishing del videogioco.

I due co-publisher hanno poi diffuso un comunicato congiunto nel quale spiegano che il rinvio è legato alla volontà del team di sviluppo di migliorare la qualità del prodotto facendo sì che possa risultare all’altezza delle aspettative dei fan de Il Signore degli Anelli, inoltre il tempo addizionale servirà a sfruttare al meglio gli hardware delle nuove console.

The Lord of the Rings: Gollum, infatti, non uscirà solo su PC, PS4, Xbox One e Switch, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Condividi con gli amici Inviare