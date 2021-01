Dopo essere stato pubblicato su PC nell’estate del 2019, Dry Drowning sta per approdare anche su Nintendo Switch e PS4.

La visual novel investigativa degli italici Studio V verrà infatti pubblicata da Badland Publishing in formato fisico e digitale per console. Il gioco sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura nel corso della primavera, ma purtroppo al momento non è stata diffusa una data di uscita più precisa.