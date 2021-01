Da poche ore King Arthur: Knight’s Tale è disponibile su Steam in Accesso Anticipato, per questo NeocoreGames ha voluto festeggiare pubblicando un nuovo trailer dal taglio cinematografico.

Ambientato in un mondo dalle forti tinte dark fantasy, King Arthur: Knight’s Tale segue le vicende di Sir Mordred nella sua missione di riunire i Cavalieri della Tavola Rotonda per ricostruire il regno di Camelot, ormai in rovina dopo la morte (e successiva empia resurrezione) di Re Artù.

Al momento, la versione del gioco disponibile in Accesso Anticipato include le prime due missioni della campagna e qualche quest secondaria, con la possibilità di arruolare un massimo di sette eroi portandoli fino al livello 5; è presente anche qualche meccanica di gestione del regno di Camelot. Gli sviluppatori fanno sapere che il gioco completo potrà contare su una ventina di missioni principali e numerose quest secondarie, dunque quello disponibile adesso è solamente un piccolo assaggio di ciò che verrà.

NeocoreGames ipotizza che la versione completa di King Arthur: Knight’s Tale possa essere pubblicata tra un minimo di tre e un massimo di sette mesi. Il gioco sarà disponibile in futuro anche su PS5 e Xbox Series X|S.