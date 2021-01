Halo Infinite: 343 promette aggiornamenti a cadenza mensile

343 Industries ha intenzione di comunicare con i fan di Halo Infinite con maggiore frequenza, per questo ha previsto una serie di aggiornamenti che si susseguiranno a cadenza mensile fino all’uscita del gioco.

A darne notizia ci ha pensato Brian Jarrard, che intervenendo su Reddit ha fatto sapere che il primo di questi update verrà diffuso già entro la fine di questa settimana. Jarrard spiega che lo scopo di questi aggiornamenti è quello di mantenere un filo diretto con la fanbase e svelare alcuni retroscena dello sviluppo, dunque non saranno il teatro di grandi annunci. Per questi ultimi bisognerà attendere la seconda metà dell’anno, quando la macchina del marketing verrà messa in moto e ci avvieremo a mettere le mani su Halo Infinite.

