Apex Legends: arriva il trailer di gameplay della Stagione 8

Dopo il trailer di lancio di qualche giorno fa, la Stagione 8 di Apex Legends si arricchisce di un nuovo trailer, questa volta dedicato principalmente al gameplay. Il nuovo video arriva accompagnato da un voiceover che non possiamo far altro che definire… molto onesto.

Come già noto, la Stagione 8 vedrà l’introduzione di Fuse, una nuova, esplosiva leggenda. L’arrivo di Fuse su Apex Legends ha portato però con sé anche un bel po’ di scompiglio: la sua nave ha avuto infatti la bella idea di precipitare nel mezzo del King’s Canyon, alterandone parzialmente la geografia. Il team ECHO (Ecological Cleanup e Hazard Outreach) si sta dando da fare per ripulire il macello, ma intanto nuove strade si sono aperte: potete trovare informazioni più dettagliate in merito sul post di presentazione ufficiale.

Con il 2 febbraio, data d’inizio della nuova Stagione, l’arsenale delle leggende si arricchirà anche del fucile a ripetizione 30-30, oltre che di tutta una serie di gingilli estetici – e sì, questo include anche caricatori dorati. Alcune voci danno anche il 2 febbraio come la data in cui Apex Legends arriverà su Switch, ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata.