Dead Cells: disponibile il DLC Fatal Falls, ecco il trailer animato

Motion Twin e Evil Empire hanno annunciato che il DLC Fatal Falls, presentato per la prima volta a dicembre, è ora disponibile. Il secondo dlc a pagamento di Dead Cells arriva accompagnato da un trailer animato che, come consuetudine, mostra il nostro eroe in azione… e alle prese con problemi di cuore.

Dead Cells: Fatal Falls è disponibile su PC e console al prezzo di 4,99€, e include due nuove ambientazioni, un nuovo boss, e una miriade di armi e nemici. Per l’occasione, Motion Twin ha anche deciso di offrire sconti su tutto il resto del contenuto:

Il gioco base sarà venduto per la prima volta al 50% di sconto ( 12,49€ ).

). 33% di sconto su Dead Cells: The Fatal Seed Bundle ( 19,99€ ), che include il gioco base più i due DLC a pagamento.

( ), che include il gioco base più i due DLC a pagamento. 30% di sconto, per la prima volta, sul DLC The Bad Seed (3,49€).