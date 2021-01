Deep Rock Galactic: più di due milioni le copie vendute

Non può che fare piacere quando un gioco indie riesce a raggiungere il meritato successo, e Deep Rock Galactic sicuramente ha fatto molto per guadagnarselo. Come annunciato dal team di Coffee Stain Studios, il gioco cooperativo ha infatti venduto più di due milioni di copie; una quota notevole, testimonianza sia del valore del gioco che dell’impegno profuso dagli sviluppatori nel tenerlo regolarmente aggiornato.

Il successo ha decisamente superato tutte le aspettative del team che, come da loro raccontanto, riteneva che 200.000 copie sarebbero bastate sia a rendere profittevole il loro titolo sia ad assicurare lo sviluppo del loro prossimo gioco. Per celebrare il traguardo raggiunto e la comunità che li ha aiutati, Coffee Stain ha anche diffuso un’infografica che raccoglie tutti gli incredibili risultati raggiunti dai prodi minatori. Prima di chiudere, vi ricordiamo che Deep Rock Galactic è anche parte dell’offerta Xbox Game Pass.