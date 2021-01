Cyberpunk 2077: CD Projekt RED lancia i modding tools

Una delle componenti più interessanti del gaming su PC è senza dubbio l’accesso ai mod, che possono andare da piccole modifiche estetiche o funzionali a totali rivoluzioni nel gameplay. E un titolo importante come Cyberpunk 2077 non poteva certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di venire incontro ai modder. Proprio per questo motivo, e come già aveva fatto all’epoca per The Witcher 3, CD Projekt RED ha rilasciato i modding tools ufficiali.

Questi strumenti saranno indubbiamente preziosi per tutti quei giocatori interessati a dare prova delle loro abilità tecniche. E anche se non rientrate in quest’ultima categoria, il supporto ufficiale ai mod è essenziale per facilitare il lavoro dei modder e assicurare la compatibilità delle modifiche. CD Projekt RED ha promesso che manterrà aggiornati questi strumenti mano a mano che rilascia nuove patch per Cyberpunk 2077.