PlayStation Plus: ecco i giochi di febbraio 2021

Sony ha annunciato quali videogiochi faranno parte dell’offerta rivolta agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel prossimo mese di febbraio.

Tra questi spicca Destruction AllStars, il titolo multiplayer esclusivo per PS5 che sarà disponibile sin dal lancio senza costi aggiuntivi. Non mancano poi altri due giochi disponibili sia su PS4 che su PS5: si tratta di Control: Ultimate Edition, edizione dell’action targato Remedy comprensiva di tutti i DLC, e Concrete Genie, la coloratissima avventura sviluppata da Pixelopus.

Tutti e tre i giochi in questione saranno disponibile nell’offerta del PlayStation Plus a partire dal 2 febbraio.

