Tencent acquisisce una quota di minoranza in Dontnod Entertainment

Dopo aver acquisito la maggioranza delle azioni di Klei Entertainment, studio responsabile di Don’t Starve e Mark of the Ninja, Tencent ha adocchiato Dontnod Entertainment. Il colosso cinese dell’intrattenimento ha difatti sborsato 30 milioni di euro per acquisire una quota di minoranza degli autori di Life is Strange e Tell Me Why.

Questa operazione fa parte di un’azione di raccolta fondi intrapresa da Dontnod Entertainment volta a racimolare 50 milioni di euro per finanziare i prossimi progetti della compagnia, i quali verranno pubblicati autonomamente dalla stessa realtà francese. L’acquisizione di quote azionarie da parte di Tencent, inoltre, permetterà a Dontnod di operare con più facilità sia nel mercato mobile che in quello cinese.

