Hitman 3: IO Interactive ha già recuperato tutti i costi di sviluppo

Sono passati appena otto giorni dal lancio, ma l’ottimo Hitman 3 ha già recuperato tutti i costi di sviluppo ed è dunque diventato immediatamente profittevole.

In un’intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, il CEO Hakan Abrak fa sapere che IO Interactive ha coperto tutti i costi in meno di una settimana. Ciò significa che d’ora in avanti, ogni copia venduta contribuirà ai profitti del gioco. Abrak spiega che tale risultato è stato possibile anche grazie al fatto che Hitman 3 è stato pubblicato autonomamente da IO Interactive, che ha avuto pieno controllo sulla comunicazione, laddove gli sviluppatori hanno potuto interfacciarsi direttamente con gli addetti al marketing.

Il successo dell’ultima missione dell’agente 47 consolida e fortifica la posizione della realtà danese, che ora può lavorare con maggiore tranquillità ai progetti futuri, tra cui spicca il videogioco dedicato a 007.

