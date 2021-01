Electronic Arts fonda Full Circle, nuovo studio che si occuperà di Skate

Electronic Arts ha fondato un nuovo studio di sviluppo in quel di Vancouver, in Canada: si tratta di Full Circle, una realtà che si occupera di rivitalizzare il franchise Skate.

Guidato da Daniel McCulloch, ex responsabile di Xbox Live per Microsoft, questo nuovo studio è attualmente alla ricerca di personale ma può già contare sulla presenza di Deran Chung e Cuz Parr, in passato direttori creativi delle vecchie incarnazioni di Skate.

Skate 4 venne annunciato la scorsa estate nel corso della trasmissione in streaming realizzata da EA in sostituzione dell’E3, cancellato a causa della pandemia, ma solamente con la fondazione di Full Circle la produzione del gioco potrà partire ufficialmente.

