The King of Fighters XV: ecco il trailer di Benimaru Nikaido

È un nuovo giovedì e SNK, puntuale come un orologio svizzero, ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters XV, questa volta dedicato a Benimaru Nikaido.

Il terzo video dedicato ai personaggi del picchiaduro si concentra quindi su questo combattente per metà giapponese e per metà americano, incredibilmente agile e letale. Oltre a Benimaru Nikaido, lo ricordiamo, SNK ha confermato anche la presenza di Meitenkun e Shun’ei, i cui trailer sono stati diffusi nelle scorse settimane.

Nonostante il continuo flusso di informazioni, The King of Fighters XV è ancora sprovvisto di una data di uscita, mentre non sappiamo su quali piattaforme vedrà la luce.