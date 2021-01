Spacebase Startopia: il nuovo trailer ne annuncia la data di uscita

Nel pubblicare un nuovo trailer di Spacebase Startopia, Kalypso Media ha annunciato la data di uscita di questo nuovo gestionale sviluppato da Realmforge Studios.

Spacebase Startopia metterà i giocatori nei panni di un comandante di una classica stazione spaziale a forma di ciambella. Come principali responsabili del benessere degli extraterresti a bordo della stazione, a noi spetterà il compito di equipaggiare i tre ponti della stazione con una varietà di gadget galattici per soddisfare i desideri e le esigenze dei turisti spaziali in vacanza a Startopia. Il gioco supporterà anche una modalità multiplayer fino a 4 giocatori. Questi possono lavorare insieme per costruire la più grande oasi della galassia o mettere i bastoni fra le ruote dei loro rivali con audaci imprese di sabotaggio economico.

Spacebase Startopia sarà disponibile dal 26 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Segnaliamo, infine, che chiunque effettui il pre-order su PC e Xbox potrà accedere immediatamente alla beta, già disponibile sulle piattaforme appena citate.