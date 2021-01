Terminator: Resistance Enhanced è stato rinviato di un mese

Previsto inizialmente per il 26 marzo, il lancio di Terminator: Resistance Enhanced è stato invece rinviato al prossimo 30 aprile. La conferma arriva direttamente da una nota diffusa dal publisher Reef Entertainment e dagli sviluppatori di Teyon, sebbene non sia stata resa nota la motivazione che ha spinto le compagnie a spostare in avanti l’uscita del gioco.

Terminator: Resistance Enhanced, lo ricordiamo, è una versione riveduta e corretta del videogioco pubblicato circa un anno e mezzo fa su PC e console. Questa nuova edizione si rivolge principalmente ai possessori di PS5 sfruttando non solo l’hardware della nuova console Sony per migliorare l’impianto grafico del gioco, ma anche per implementare alcune feature possibili solamente grazie al controller DualSense. Terminator: Resistance Enhanced includerà anche un’inedita modalità “Infiltrator” che permetterà ai giocatori di vestire i panni metallici di uno degli iconici T-800.

Condividi con gli amici Inviare