Capcom piange la scomparsa dell'attrice Jeanette Maus

Il 2021 non inizia certo nel migliore dei segni per l’industria videoludica. Dopo la scomparsa di Mike Andrew Nash, un altro lutto ha segnato l’industria, e cioè quello dovuto alla morte di Jeanette Maus. L’attrice e insegnante di recitazione, scomparsa nella giornata di domenica, aveva collaborato in particolare con il franchise di Resident Evil, dando fra le altre cose il suo volto alle streghe di Resident Evil Village; proprio per questo Capcom ha deciso di commemorarla.

La causa della morte di Jeanette Maus, avvenuta all’età di 39 anni, è stata il cancro al colon che da tempo la perseguitava. Di recente, l’attrice aveva anche contratto la Covid-19.