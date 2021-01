Control Ultimate Edition avrà 4K e Ray Tracing su PS5 e Series X

Mancano pochi giorni all’arrivo di Control Ultimate Edition su PS5 e Xbox Series X|S, previsto per il 2 febbraio. Assieme a un altro, breve teaser, Remedy Entertainment ha deciso di chiarire più nel dettaglio da questa versione next-gen della Oldest House e dei suoi intricati misteri.

Sul sito del publisher 505 Games possiamo infatti trovare una pagina dedicata a Control Ultimate Edition. Come da tradizione, due saranno le modalità grafiche disponibili:

Graphics Mode. 30 fps, ray tracing, risoluzione di rendering 1220p, risoluzione di output 4K.

30 fps, ray tracing, risoluzione di rendering 1220p, risoluzione di output 4K. Performance Mode: 60 fps con risoluzione di rendering 1440p e output 4K, sia su PS5 che Xbox Series X. Su Series S, questa è l’unica modalità disponibile e offre 60 fps, niente ray tracing, risoluzione di rendering 900p e output 1080p.

Inoltre, per quanto riguarda la PS5, il titolo di Remedy offrirà il supporto alla funzionalità Game Help e alle Attività, così da permetterci di tenere traccia dei nostri progressi. In merito al DualSense, la pagina riporta il supporto a “vibrazione e grilletti”; non è chiaro se questo includa il feedback aptico, dato che il termine non viene utilizzato. Ricordiamo, infine, che a differenza di tanti altri titoli Control Ultimate Edition non prevede l’upgrade gratuito dalla versione old gen; non solo, sembra che i salvataggi della versione PS4 e Xbox One non saranno compatibili con quella PS5 o Xbox Series X. Il motivo citato è la significativa differenza nella versione utilizzata del Northlight Engine.