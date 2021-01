Oltre all’annuncio di una serie animata su Netflix, l’avvento del 25° anniversario di Tomb Raider ha portato con sè anche qualche altra notizia interessante. Nel corso del lungo video dedicato, non sono mancate brevi discussioni sui giochi in sé e su quali piani ha Crystal Dynamics per il futuro di Lara.

La parola in merito è stata data a Will Kerslake, game director di Tomb Raider, che ha sottolineato le differenze fra i titoli classici e i reboot moderni. Nei primi, Lara Croft è già un’avventuriera esperta, abituata ad affrontare pericoli di tutti i tipi; nei reboot invece, la vediamo muovere i suoi primi passi sulla strada per diventare una vera e propria cacciatrice di reliquie. Cystal Dynamics ha però tutta l’intenzione di conciliare i due aspetti dell’archeologa, e dunque il prossimo titolo della serie farà da ponte fra le due linee temporali. Non fatevi prendere troppo dall’emozione, però: Kerslake ha anche sottolineato come ci vorrà un bel po’ prima di arrivare a un annuncio ufficiale del nuovo Tomb Raider.