Slay the Spire sarà presto disponibile su Android

Humble Games ha annunciato che il gioco di carte misto roguelite Slay the Spire sarà disponibile anche su dispositivi Android a partire dal 3 febbraio. Il titolo sviluppato da MegaCrit è andato incontro a un incredibile successo nel corso dell’ultimo anno, ed è tutt’altro che strano vederlo espandersi anche sul mercato mobile. Ricordiamo che il gioco è già disponibile su dispositivi iOS.

In Slay the Spire, dovremo scegliere uno dei quattro personaggi disponibili e accompagnarlo in un viaggio irto di pericoli, che affronteremo a suon di carte. Una giusta gestione del mazzo e la scelta della carta giusta al momento giusto saranno fondamentali per superare gli ostacoli e proseguire lungo la strada dell’Ascensione.