Lo Steam Game Festival tornerà a partire da settimana prossima

Valve ha annunciato che il suo Steam Game Festival sarà di ritorno a partire dalle 19:00 del 3 febbraio, e si chiuderà il 9 febbraio alla stessa ora. Ricordiamo che lo Steam Game Festival è un periodo in cui numerosi giochi mettono a disposizione degli utenti demo gratuite, fornendo dunque un buon modo di scoprire nuovi titoli intriganti (o, perché no, risparmiarsi cocenti delusioni in futuro).

Steam promette che saranno più di 500 le demo che potremo provare in questo periodo di tempo limitato, fra le quali sono stati anticipati titoli come Black Book, Almighty: Kill Your Gods e The Riftbreaker (di cui speriamo di vedere presto una data di lancio, accidenti). Nel corso di questo evento, saranno a disposizione degli utenti anche livestream degli sviluppatori e occasioni per chiacchierare con questi ultimi in merito ai loro giochi.