King's Bounty 2: pubblicato un Q&A con gli sviluppatori

1C Entertainment e Koch Media hanno pubblicato un lungo video in cui gli sviluppatori di King’s Bounty 2 rispondono alle domande più frequenti poste dagli utenti. Ricordiamo che il titolo è stato rinviato qualche tempo fa, e che sarà disponibile a partire dal marzo di quest’anno. Detto questo, andiamo a vedere assieme il video.

Nel corso del video, 1C Entertainment ha confermato ancora una volta l’uscita di King’s Bounty 2 su Switch in contemporanea con le altre versioni, e con esattamente lo stesso contenuto. Per quanto riguarda le razze, il gioco ne offrirà una vasta varietà, e non mancheranno le sottofazioni con cui dovremo fare i conti. Ciascuna di esse avrà le sue specializzazioni: i banditi, per esempio, favoriscono uno stile di gioco aggressivo.

Confermata è anche la personalizzazione dell’equipaggiamento del nostro personaggio, che potremo scegliere fra tre eroi. Modificare l’inventario del protagonista non avrà effetti solo pratici, ma anche estetici: ogni aggiunta al suo armamentario apparirà sul suo modello. 1C ha inoltre chiarito come il multiplayer si trova al di fuori dei suoi piani, perlomeno al lancio; non ha però escluso di pensarci in futuro. Infine, sembra che King’s Bounty 2 includerà anche numerosi riferimenti ai suoi predecessori all’interno della serie.