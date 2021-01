Journey to the Savage Planet arriva su Steam

Dopo la fine dell’esclusiva Epic Games Store, Journey to the Savage Planet si prepara ad arrivare su Steam. Il gioco sarà infatti disponibile nel corso della serata di oggi, e per l’occasione Typhoon Studios ha preparato anche un breve trailer.

In questo survival game, interpretiamo un impiegato della Kindred Aerospace, che in un tanto raro quanto inconsueto moto di considerazione per il suo capitale umano ha deciso di scaricarci sul pianeta inesplorato AR-Y 26. Senza un modo di tornare a casa ma pieni di buona volontà, non ci resterà altro da fare che metterci a catalogare tutta la fauna e la flora locale e, chissà, magari anche costruirci una nuova vita.

Con il lancio su Steam, il gioco sarà anche scontato del 40%, diventando dunque disponibile al prezzo di 17,99€. Con esso arriverà anche il DLC Hot Garbage (4,79€), che ci permetterà di esplorare una nuova località marina che di sicuro non è sulla buona strada per diventare bandiera blu. Journey to the Savage Planet supporta anche il gioco cooperativo per due giocatori, ed è disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.