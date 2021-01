Ninja Theory interrompe il supporto a Bleeding Edge

Pubblicato all’inizio dello scorso anno e accolto in maniera piuttosto tiepida sia dalla critica che dal pubblico, Bleeding Edge non è mai riuscito a ritagliarsi un posto nell’affollato mondo dei videogiochi multiplayer. Probabilmente è per questo motivo che Ninja Theory ha annunciato l’interruzione del supporto a Bleeding Edge.

Sebbene i server rimarranno aperti, dunque, ciò significa che non verranno più pubblicati nuovi contenuti aggiuntivi, mentre gli aggiornamenti futuri si limiteranno solamente a risolvere eventuali bug. Questa mossa permetterà allo studio britannico di concentrare tempo e risorse su altri progetti, tra cui Hellblade II, Project Mara e The Insight Project.

Condividi con gli amici Inviare