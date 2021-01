Marvel's Avengers: in arrivo novità su Hawkeye e sugli update next-gen

Square Enix e Crystal Dynamics stanno per fornire nuove informazioni circa l’arrivo di Hawkeye nel roster di Marvel’s Avengers, corredando l’annuncio con novità legate all’update per le console next-gen.

Le due compagnie hanno infatti annunciato che il prossimo 16 febbraio verrà trasmesso un nuovo War Table dedicato proprio a questi due argomenti. Gli sviluppatori mostreranno Future Imperfect, l’operazione che introdurrà Hawkeye, mentre con buona probabilità avremo modo di vedere qualche filmato di gameplay catturato su PS5 e Xbox Series X|S.

Infine, viene precisato che il prossimo War Table non sarà una diretta streaming, bensì un video registrato pubblicato direttamente su YouTube.

