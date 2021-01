Immortals Fenyx Rising: disponibile una demo su tutte le piattaforme

In concomitanza con il lancio di Una Nuova Divinità, il primo DLC di Immortals Fenyx Rising, Ubisoft ha pubblicato una demo gratuita dell’action adventure che strizza l’occhio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La breve versione dimostrativa presenta un’avventura separata da quella del gioco completo creata appositamente per questa demo, offrendo così un assaggio di quello che gli interessati potranno affrontare una volta acquistato il titolo in questione. La demo di Immortals Fenyx Rising è già disponibile per il download su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia.