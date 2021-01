Il bislacco simulatore di gladiatore GORN è disponibile su Oculus Quest

Dopo aver conquistato PC e PSVR, il simulatore di gladiatore GORN è appena approdato anche su Oculus Quest, il visore di Facebook che non ha bisogno di altro hardware per funzionare.

Sviluppata da Free Lives e pubblicata sempre da Devolver Digital, questa versione di GORN è contenutisticamente identica alle altre già disponibili da tempo. Nel gioco dello studio indipendente sudafricano vestiamo in prima persona i panni di un gladiatore impegnato ad affrontare una serie di nemici rinchiuso in un’arena. L’atmosfera cartoonesca di GORN, poi, dà al tutto quel tono tra il bislacco e il surreale che non guasta mai.

Il gioco è disponibile per l’acquisto al prezzo di € 19,99.