Epic Games Store regala Dandara: Trials of Fear Edition

Come di consueto, l’Epic Games Store sta regalando un nuovo videogioco agli utenti della piattaforma che ne fanno richiesta: quello di questa settimana è Dandara: Trials of Fear Edition, il metroidvania bidimensionale sviluppato da Long Hat House.

Al solito, per approfittare della promozione basta dirigersi sulla pagina del prodotto e cliccare sul pulsante “Ottieni”, dopodiché il gioco sarà permanentemente parte integrante della vostra libreria digitale.

L’offerta sarà valida fino alle 17:00 di giovedì 4 febbraio, quando Dandara verrà sostituito da un altro videogioco gratuito: il roguelite For The King.

