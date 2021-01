Magic: The Gathering Arena da oggi disponibile su Android

È disponibile da oggi su Google Play la versione per dispositivi Android di Magic: The Gathering Arena, versione digitale del popolare gioco di carte collezionabili targato Wizards of the Coast. Si tratta di una versione in Accesso Anticipato, pertanto al momento è compatibile solamente con alcuni dispositivi selezionati, ma in futuro la compatibilità verrà estesa anche ad altri device.

Il lancio di Magic: The Gathering Arena su Android coincide con l’arrivo della nuova espansione Kaldheim, ambientata su un freddissimo mondo ispirato alla mitologia norrena, da oggi disponibile anche sulle altre piattaforme.

