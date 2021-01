Yakuza Remastered Collection ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Come annunciato a dicembre, il Drago di Dojima è sbarcto in piena forma su PC e Xbox con la Yakuza Remastered Collection, che include terzo, quarto e quinto capitolo della saga. I tre titoli sono stati adattati con la piena compatibilità al 1080p e ai 60 fps, mantendo nel contempo intatto il peculiare spirito degli originali.

La Yakuza Remastered Collection è dunque disponibile per l’acquisto sia su Xbox One che su Steam; ricordiamo, inoltre, che è entrata fin da subito a far parte dell’offerta Xbox Game Pass. Con l’arrivo di questi tre titoli, acquistabili anche separatamente, l’intera saga raggiunge dunque la sua interezza anche su PC e console Microsoft. Ricordiamo che il capitolo conclusivo della saga di Kazuma Kiryu, Yakuza 6: Song of Life, arriverà su queste piattaforme il 25 marzo 2021.