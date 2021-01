Life is Strange: i prossimi titoli potrebbero essere affidati a Deck Nine

Se pensiamo a Dontnod Entertainment, la notizia che ha fatto più scalpore nelle ultime ore è sicuramente quella che riguarda l’acquisizione di una quota di minoranza delle azioni da parte di Tencent. Altre voci però circolano nell’ambiente, e riguardano la proprietà più amata dello studio francese: Life is Strange. Stando all’insider Emily Rogers, infatti, sembra che da questo momento in poi tutti i giochi collegati a Life is Strange saranno affidati a Deck Nine Games. Lo studio americano sarà già noto ai fan di Max e Chloe per essersi occupato del prequel Life is Strange: Before the Storm, che ci portava a scoprire meglio la figura di Rachel e il rapporto che la legava a Chloe.

La decisione, ha aggiunto Emily Rogers, non ha nulla a che fare con la mossa di Tencent, essendo piuttosto legata all’allontanamento avvenuto fra Square Enix e Dontnod. E, in effetti, Deck Nine ha da un po’ di tempo qualcosa in cantiere per il publisher giapponese.