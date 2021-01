Ultimate Epic Battle Simulator disponibile gratuitamente su Steam

Preferireste combattere un esercito di cinquanta spartani o uno di diecimila galline assetate di sangue? Se domande di questo tenore vi tengono svegli la notte, oltre a consigliarvi una buona camomilla c’è qualcosa che potrebbe aiutarvi a trovare le risposte che cercate. Stiamo parlando di Ultimate Epic Battle Simulator, gioco che permette di vedere in azione sul campo di battaglia abbinamenti che non hanno molto a che fare con l’accuratezza storica e che è attualmente disponibile gratuitamente su Steam.

Il gioco sviluppato da Brilliant Games Studios è solo singleplayer, quindi non potrete condividere la creazione di caotico marasma con i vostri amici, ma d’altro canto offre il supporto allo Steam Workshop e siamo sicuri non manchino mod in grado di rendere ancora più folle l’esperienza. Se il gioco vi interessa, non perdete troppo tempo in tentennamenti: l’offerta è valida solo fino al primo febbraio alle 19:00.