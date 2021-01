Sakuna: Of Rice and Ruin supera quota 850 mila copie vendute

Sembra che l’agricoltura non sia poi un passatempo così noioso, specie quando è inframezzato con la lotta ai demoni. A testimoniare la cosa ci pensa Sakuna: Of Rice and Ruin, titolo sviluppato dallo studio giapponese Edelweiss per PC, PS4 e Nintendo Switch. Come rivelato dai resoconti finanziari del publisher Marvelous, il titolo ha infatti superato le 850.000 copie vendute.

In Sakuna: Of Rice and Ruin, ci troviamo ad interpretare una dèa decaduta, ritrovatasi in un’isola infestata da demoni. Sakuna dovrà dunque lottare contro chi minaccia gli indifesi abitanti dell’isola mentre cerca di acquisire nuovamente i suoi poteri divini, che derivano dal riso. Da qui la sinergia fra i due elementi di gameplay: non basterà essere provetti lottatori, ma sarà indispensabile anche saper curare e gestire la coltivazione del riso.