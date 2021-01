Roger Craig Smith non sarà più la voce di Sonic

Il doppiatore Roger Craig Smith ha annunciato tramite il suo profilo Twitter che, dopo dieci anni nel ruolo, non presterà più la sua voce a Sonic. La separazione sembra sia avvenuta in ottimi termini: Craig Smith ha espresso il suo amore per la comunità, e ha definito i dieci anni assieme come “un’incredibile corsa”; SEGA, dal canto suo, ha dichiarato che “saremo per sempre grati al suo illimitato entusiasmo nell’aiutare la comunità e diffondere gioia”.

Oltre al porcospino blu, nel corso degli anni, l’attore ha dato la voce anche a Ezio Auditore, a Batman in Arkham Origins e, più di recente, a Mirage in Apex Legends.